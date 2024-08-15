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        GÜNCELLEME - Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:54
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        GÜNCELLEME - Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

        Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 araç ve 40 itfaiye eri sevk edildi.

        Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler yoğun çaba sarf etti.

        Yangın, söz konusu tesis ve depolara sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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