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        Bursa'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılıyor

        Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:56
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        Bursa'da ortaokul öğrencileri için "zanaat atölyeleri" açılıyor
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        Bursa'da, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "zanaat atölyeleri" kapsamında, 6 okuldaki 7 alanda, 59 farklı atölye çalışması başlatıldı.

        Bakanlığın mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" kapsamındaki, meslek liselerinin kapılarının ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açıldığı uygulama, Bursa'da 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla başladı.

        Yiyecek içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik elektronik, metal, gıda teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, tarım ve radyo-televizyon gibi alanlarda ortaokul öğrencilerinin becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını atölye Bursa'da toplam 6 lisede uygulanacak.

        18 pilot ilden biri olan Bursa'da, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Robotik Tabanlı Proje Geliştirme" alanında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Bir süre öğrencilerle sohbet eden Ahmet Alireisoğlu, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığı organizasyonuyla zanaat atölyelerinin faaliyete geçtiğini söyledi.

        Öğrencilerin farklı alanlardaki yeteneklerini geliştirmek amacıyla böyle bir uygulamaya başlatıldığını belirten Alireisoğlu, hayata geçirilen programla öğrencilerin kendi alanları dışındaki bilgilerini de geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Alireisoğlu, "Zanaat atölyelerimiz hem çocuklarımızın becerilerini geliştiriyor, hem de aktif oldukları ortamları bizlere sağlıyor. İlimizde bu hafta 8-10 okulda bu merkezleri açmış olacağız. Velilerimizin talepleri doğrultusunda okullarımızın var olan alt yapılarını kullanarak çocuklarımızı burada ağırlamak, becerilerini geliştirmek istiyoruz." dedi.

        Beceri Geliştirme Programı ile resmi ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören istekli öğrencilerin temel mesleki becerileri kazanmalarını, mesleğe erişimlerini kolaylaştırmayı ve mesleği sevdirmeyi hedefliyor.

        Bu kapsamda, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan alanların temel becerilerini içeren derslere ait modüler programlardan yararlanılarak 55 modüler kurs programı hazırlandı.

        Günlük eğitim süresi en fazla 6 ders saati olarak uygulanan kurslara devam eden öğrencilerden herhangi bir ücret alınmayacak. Beceri geliştirme programlarını başarıyla tamamlayanlara bakanlıkça belirlenen modül başarı belgesi verilecek ve bu belgeler öğrencinin e-portfolyosuna işlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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