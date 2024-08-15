Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Çekirge Mahallesi 2. Güllü Sokağı'ndaki apartmanı çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Binanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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