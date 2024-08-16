Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda şüpheliler yakalandı

Zanlılardan 13'ünün gözaltına alındığı operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri cezaevinde olmak üzere 15 şüpheliye yönelik, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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