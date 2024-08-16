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        Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda şüpheliler yakalandı

        Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:20 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:20
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        Bursa merkezli 2 ildeki suç örgütü operasyonunda şüpheliler yakalandı
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        Bursa merkezli 2 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli yağma" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, biri cezaevinde olmak üzere 15 şüpheliye yönelik, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Zanlılardan 13'ünün gözaltına alındığı operasyonda, 12 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ve aranan zanlıyı arama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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