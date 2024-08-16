Bursa'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadının öldüğü kaza kamerada

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı, sürücü ile arkasında kişinin düştükten sonra yerden kalktığı görülüyor.

İlk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Seven, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarının ardından kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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