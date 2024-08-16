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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:30
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        Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kimyasal maddelerin de alev aldığı, yoğun dumanla kaplanan iş yerinde 2 işçi mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

        Mahsur kalan işçileri kurtaran ekipler, alevlere müdahalede bulundu.

        Dumandan etkilenen 10 işçiden bazılarının tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Bazı işçiler ise ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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