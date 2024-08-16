Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen 10 işçiden bazılarının tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Bazı işçiler ise ilk müdahalelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'deki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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