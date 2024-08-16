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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:44
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        Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Değirmenlikızık Mahallesi 5. Turan Sokak'ta yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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