Bursa'da evde, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi bulundu

A.E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan incelemelerde patlamamış olduğu belirlenen top mermisi, ekiplerce kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

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