Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki kereste imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaylacık Mahallesi'ndeki imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken imalathanede maddi zarar yaşandı.
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