Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'ın eteklerinde yetişen ahududu ve böğürtlenler kadınların gelir kapısı oldu

        CEM ŞAN - Bursa'nın Kestel ilçesinde kadınlar, kooperatif bünyesinde, köyde yetiştirdikleri ahududu ve böğürtlenleri toplayıp işleyerek hazırladıkları meyve suyu, meyve kurusu ve kurabiyeyi tüketiciyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:03 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'ın eteklerinde yetişen ahududu ve böğürtlenler kadınların gelir kapısı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CEM ŞAN - Bursa'nın Kestel ilçesinde kadınlar, kooperatif bünyesinde, köyde yetiştirdikleri ahududu ve böğürtlenleri toplayıp işleyerek hazırladıkları meyve suyu, meyve kurusu ve kurabiyeyi tüketiciyle buluşturuyor.

        Uludağ'ın eteklerinde yer alan kırsal Alaçam Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, kurdukları dernek sayesinde güçlerini birleştirdi.

        Dernek bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan kadınlar, köyde yetiştirdikleri ahududu, böğürtlen gibi meyveleri işleyip katma değerli ürün haline getirmek için kooperatif kurdu.

        Kestel Belediyesinin katkılarıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) mali destek programına başvuran kadınlar, "Kestel Belediyesi ve Alaçam Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Yenilikçi Teknolojiler ile Katma Değerli Tarımsal Ürünler Üretim Projesi" ile destek almaya hak kazandı.

        Destek kapsamında, mevcut derneğin kooperatifleşmesi sağlandı, kooperatif bünyesine meyve kurutma, meyve sıkma, pastörize, şişeleme makineleri ve pişirme atölyesi kuruldu.

        Kadınlar, bu sayede tarladan topladıkları ahududu ve böğürtlenleri meyve suyu, meyve kurusu ve kurabiyeye dönüştürerek yine BEBKA desteğiyle kurulan kendi internet sitelerinden ve e-ticaret siteleri üzerinden tüketiciye ulaştırıyor.

        - "Proje kapsamında minik bir fabrikamız oldu"

        Dernek Başkanı Ayşenur Doğan, AA muhabirine, sosyal projeler üretmek için 2021 yılında kurdukları dernekle kadınların ekonomik kalkınmasının desteklenmesi amacıyla proje yaptıklarını söyledi.

        Yetiştirdikleri meyveleri köyde işleyip pazarlamayı istediklerini ifade eden Doğan, "Bu süreci oluşturmak amacıyla da bir proje yazdık. Kestel Belediyemiz projeye destek oldu ve projeyi BEBKA'ya sunduk. Projemiz kabul edildi. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, BEBKA'ya ve Kestel Belediyesine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Proje kapsamında burada şimdi minik bir fabrikamız oldu. Üretimden başlattığımız süreci pazarlamaya kadar yapabiliyoruz. Projeyle bu kabiliyete sahip olduk." dedi.

        Doğan, köy olarak temel kazançlarını ahududu ve böğürtlenden sağladıklarını belirterek, "Şimdi o ürünleri katma değerli hale dönüştürüyoruz. Bunun dışında birçok sebze üretimi de yapıyoruz. İlk olarak şu anda ahududu kurusu, böğürtlen ve ahududu suyu üretiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bunları sebzelerle ve diğer meyvelerle çeşitlendirmek istiyoruz. Şu an marka ürünümüzü yaptık. Ahududundan yaptığımız kurabiyemiz var. O kurabiyeyle de pazara çıkmak istiyoruz. E-ticaret sitelerine, kendi web sitemize koyarak ürünlerimizi doğrudan kendimiz pazarlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Doğan, derneğe 150 kadının üye olduğunu, kooperatifte ise 10 kadının görev aldığını anlattı.

        BEBKA'nın tarladan toplanan meyveleri son aşamaya getirecek bütün ekipmanı kooperatife sağladığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Ahududuyu tarladan topluyoruz. Ahududuyu dondurarak kurutan bir makinemiz var. Kurutulmuş ve çok uzun ömürlü bir meyve kurusu elde ediyoruz. Aynı zamanda yine ahududu ve böğürtleninin suyunu çıkarabildiğimiz meyve suyu presimiz var. Şişeleme makinelerimiz, meyve suyunu şekerleme ve dinlendirme tankımız var. Ürettiğimiz meyve sularını pastörize edebildiğimiz makinemiz var. Yine aynı zamanda köyümüzde çok fazla mısır üretimi olduğu için mısır ununu üretebileceğimiz bir makine var. Pişirme atölyemizde de bir mutfakta ihtiyaç duyabileceğimiz her türlü ekipmanı edindik. Depomuzdaki raflar, ürünlerimizi paketleyebileceğimiz şişelerimiz, kapaklarımız, her şeyimiz proje kapsamında sağlandı."

        Gürcü köyü olduklarını ve ürünlerine bal rengi anlamına gelen Gürcüce "Taplisperi" markasını seçtiklerini dile getiren Doğan, marka tescilini de proje kapsamında yaptıklarını sözlerine ekledi.

        - "300 milyon liraya yakın desteği yerel yönetimlere ve kooperatiflere kazandırdık"

        BEBKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Erhan Öztürk de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde faaliyet gösterdiklerini ifade etti.

        Öztürk, 2010 yılından bugüne kadar 100'e yakın projeyi hem mali destek programları kapsamında hem de sosyal destekleme programları kapsamında desteklediklerini belirterek, "Bütün bu vermiş olduğumuz destekleri 2024 yılı rakamlarıyla yaklaşık 300 milyon liraya yakın bir desteği bölgemizdeki hem yerel yönetimlere hem de kooperatiflere kazandırmış olduk." dedi.

        Diğer ortakların finansmanlarıyla toplam 400 milyon liralık bir yatırımın bölgeye kazandırıldığına dikkati çeken Öztürk, şunları söyledi:

        "Burada da aslında iyi uygulama örneğimizi gözlemlemiş bulunuyoruz. Yerelde üretilen ürünlerin işlenerek ve yerinde pazarlanarak kırsalda yaşayan kadınlarımızın daha fazla gelir elde etmesi ve kente göçün biraz daha önüne geçilebilmesiyle ilgili bir çalışma yürütüldü. Biz de sonuçlardan oldukça memnunuz. Hem burada istihdam ediliyor hem de yerelde üretilen ürünlerin katma değerli bir şekilde satışı sağlanıyor. Bu ve benzeri projelerin desteklenmesine ajansımız tarafından devam edilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        Orman yangınlarıyla mücadele: 8 noktada yangın devam ediyor, yerleşim yerleri tehdit altında
        O saldırgan yakalandı!
        O saldırgan yakalandı!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        İlkel silahlı seri katilden polise akılalmaz sözler!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        Otomobilin çarptığı iki kız kardeş hayatını kaybetti: Aracın arkasındaki "Katil 777" yazısı dikkat çekti
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Şehir eşkıyaları yine sahnede!
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Yangın bölgelerinde hava nasıl olacak?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Fenerbahçe'den İzmir açıklaması
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Ali Koç'a İzmir'de saldırı!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        "Duygularımı ekran önünde yaşamaktan asla çekinmiyorum"
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        "Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz"
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Habertürk'te
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        "Teknoloji geldi, duygular azaldı"
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin

        Benzer Haberler

        Gyrocopter ile harita uçuşu yapan Türkiye'nin tek kadın pilotu: Hayalim kad...
        Gyrocopter ile harita uçuşu yapan Türkiye'nin tek kadın pilotu: Hayalim kad...
        Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da kereste imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...
        Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu
        Bursalı 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda hafız oldu
        Mangal jeli nedeniyle vücudunun yüzde 38'i yanan hasta su dolu varile atlay...
        Mangal jeli nedeniyle vücudunun yüzde 38'i yanan hasta su dolu varile atlay...
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...
        Oğlu ihbar etti; evinde 1'incü Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mü...