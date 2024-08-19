Bursa'da 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gece kulübünde yakalandı

Cinsel saldırı başta olmak üzere hakkında 39 suçtan 19 arama kaydı ve 32 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan M.Y. cezaevine gönderildi.

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