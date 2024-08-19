Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü

Öte yandan Adıgüzel'in hayatını kaybetmen önceki son anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, başka bir kıraathaneden çıkan Adıgüzel'in telefonla konuşurken bölgeden ayrıldığı görüldü.

Adıgüzel bir anda yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adıgüzel, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Geçen çarşamba günü Panayır Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Evren Adıgüzel'in başına yorgun mermi isabet etti.

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