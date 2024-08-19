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        Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Evren Adıgüzel (43) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:10
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        Bursa'da başına yorgun mermi isabet eden kişi öldü
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet eden Evren Adıgüzel (43) hayatını kaybetti.

        Geçen çarşamba günü Panayır Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Evren Adıgüzel'in başına yorgun mermi isabet etti.

        Adıgüzel bir anda yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Adıgüzel, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Adıgüzel'in cenazesi Panayır Mezarlığı'nda toprağa verilirken, polis silahı kullanan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan Adıgüzel'in hayatını kaybetmen önceki son anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamera görüntülerinde, başka bir kıraathaneden çıkan Adıgüzel'in telefonla konuşurken bölgeden ayrıldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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