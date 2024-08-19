GÜNCELLEME - Bursa'da başına yorgun mermi isabet ederek ölen kişinin organları 7 hastaya nakledilecek
Bursa'da kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Evren Adıgüzel'in (43) organları 7 hastaya nakledilecek.
Bursa'da kıraathanede oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Evren Adıgüzel'in (43) organları 7 hastaya nakledilecek.
Geçen çarşamba günü Panayır Mahallesi'ndeki bir kıraathanede arkadaşlarıyla oturan Evren Adıgüzel'in başına yorgun mermi isabet etti.
Adıgüzel bir anda yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Adıgüzel, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hastane yetkililerinin aileyi bilgilendirmesi üzerine, beyin ölümü gerçekleşen Evren Adıgüzel'in organları başka hastaların hayata tutunabilmesi için bağışlandı.
Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan operasyonla bağışlanan akciğer Ankara'da, kalp kapağı ise İstanbul'da nakil bekleyen hastalar için gönderildi. Adıgüzel'in karaciğer, böbrek ve korneaları ise Bursa'da nakil bekleyen hastalara nakledilecek.
Adıgüzel'in organlarının toplamda 7 hastaya nakledileceği öğrenildi.
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