Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orhaneli ve Dursunbey İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Dursunbey sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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