Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dursunbey sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orhaneli ve Dursunbey İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, 2 uçak, 3 helikopter, 15 araç ve 45 kişilik personelle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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