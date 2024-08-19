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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 19:34 Güncelleme: 19.08.2024 - 19:48
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Dursunbey sınırındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orhaneli ve Dursunbey İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Yangın, 2 uçak, 3 helikopter, 15 araç ve 45 kişilik personelle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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