Yaptığı kuklalara hayat veren vantrilok dünyaya açılmayı hedefliyor

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa'da, hayalindeki karakterleri farklı materyaller kullanarak kuklalara dönüştüren, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Abdullah Beyaztaş, el emeğiyle yaptığı boy, el, duvar, parmak, kaşık, çorap kuklası, ipli kukla ve Karagöz tasvirleriyle dünyaya açılmayı hedefliyor.

Ortaokul yıllarında tiyatroya merak salan ve alaylı olarak özel tiyatrolarda çalışıp kendini geliştiren 40 yaşındaki Beyaztaş, 2011 yılında yurt dışından bir vantriloğun (karından konuşma sanatçısı) gösterisinden etkilenerek bu alanda çalışmaya başladı.

Eğitim almadan kukla yapımına başlayan Beyaztaş, atölyesinde 9 farklı türde kukla geliştirdi. Özgün ve yöresel tiplemeler, Yeşilçam sanatçıları ve dünya starlarının da kuklalarını yapan Beyaztaş, başta kukla oynatım sanatçıları olmak üzere yurdun dört bir yanına ürün gönderiyor. Vantrilokluk ile kukla yapım ve oynatımı sanatçılığını sürdüren Beyaztaş, atölyesindeki 300'ü aşkın kuklayla gösteriler hazırlayıp programlara, festivallere ve fuarlara katılarak izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Abdullah Beyaztaş, AA muhabirine, kukla yapma ve oynatmanın dışında farklı yaş gruplarına yönelik eğitimler verdiğini söyledi.

İnternette bir vantriloğun videosundan etkilenip bu konuda kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Beyaztaş, "Acaba ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Çünkü karından konuşma tekliğinde gırtlak aksanı gerekiyor. Belli bir çalışmadan sonra yapabileceğimi gördüm ama biraz yetenek de gerekiyor." dedi. Vantriloklukta kendini geliştirdikten sonra 2015'te bir yetenek yarışmasına katıldığını anlatan Beyaztaş, Türkiye'de bu tekniği uygulamalı gösteren ilk kişilerden olduğunu dile getirdi. - "Hayalim, Türkiye'de bu sanat dalında en iyisi olabilmek"

Beyaztaş, vantrilokluğu "Alfabedeki 29 harfin 29'unu da çıkararak ve farklı bir ses tonu kullanarak, kuklayla yapılan komedi ağırlıklı bir stand-up gösterisi" diye tanımladı. Mesleğini çok sevdiğini ve izleyicilerin tepkisinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Beyaztaş, şunları kaydetti: "Hayalim, Türkiye'de bu sanat dalında en iyisi olabilmek. Hep yıllarca bunu düşündüm. Aslında ilk hedefim o. Türkiye'de olmayan nitelikte bir kukla atölyesi yapmak istiyorum. Çeşit çeşit, rengarenk, farklı kuklaların bir araya geldiği bu görsel şölen hoşuma gidiyor. Hedefim, Türkiye'nin en iyisi olabilmek; onun için uğraşıyorum. Yeni nesle, bizden sonra gelecek nesle de en güzelini nasıl gösterebiliriz, daha iyisini nasıl yansıtabiliriz; aslında düşüncem bu."

Vantrilok Beyaztaş, kuklaları sünger, ip, çorap, kil ve çeşitli malzemeler kullanarak yaptığını belirtti. Bunların tiyatro oyunlarında kullanıldığını dile getiren Beyaztaş, "Bu mesleğe gönül veren, özellikle vantrilok olmak isteyen öğretmenler var. Onların istediği tarzda yapıp gönderiyorum. Ürünlerimizi kukla sanatçılarına, tiyatro sanatçılarına gönderiyoruz. Türkiye'nin birçok yerine, birçok şehrine gönderdim. Belki ileride bir gün yurt dışına da üretimlerimiz olur. Onu da zaman gösterecek." diye konuştu.