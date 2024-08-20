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        Bursa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

        Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:16
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        Bursa'da çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
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        Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın, Yeşilcami Mahallesi'nde Abdulvahap Türbesi'nin bulunduğu tepede meydana geldi.

        Tepeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı.

        Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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