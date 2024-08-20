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        Bursa'da seyir halindeki araçlardan çevreye çöp atan 68 kişiye ceza uygulandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan çöp atan 68 kişi ile çevre kirliliğine yol açan 92 kişiye idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 17:16 Güncelleme: 20.08.2024 - 17:23
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        Bursa'da seyir halindeki araçlardan çevreye çöp atan 68 kişiye ceza uygulandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan çöp atan 68 kişi ile çevre kirliliğine yol açan 92 kişiye idari para cezası verildi.

        İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğünce sağlıklı ve temiz çevre için gerekli denetim ve işlemlerin 7 gün 24 saat sürdürüldüğü belirtildi.

        İhbarların değerlendirildiği ve ilçenin tüm ana arterlerinin sürekli canlı takip edildiği İzleme Değerlendirme Merkezi'nce yapılan denetimler sayesinde çevre kirliliğiyle mücadele edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan çalışmalarla, araçlardan atılan izmarit, peçete, içecek kabı vb. çöpler tespit edilmektedir. Evsel çöp ve geri dönüşüm malzemelerinin gelişigüzel atılması, sanayi ve üretim tesisi civarındaki kirliklerle ilgili tespit ve işlemler de hem denetimler hem kurulan dijital altyapı sayesinde yapılmaktadır. Yapılan tespit ve denetimlerde 68 araçtan seyir esnasında çöp atıldığı, 64 sanayi ve üretim tesislerinden atılan atıklar ve 28 diğer evsel ve iş yerlerinden kaynaklı çöpler ile ilgili tespit gerçekleştirilerek cezai işlemler uygulanmıştır."

        Çevre kirliliğine yol açtıkları gerekçesiyle 160 kişiye toplam 590 bin lira idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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