Bursa'da iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Greyder ve tankerlerle mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dutluca Mahallesi'ndeki orman ve arazi yollarında tesviye ve düzenleme çalışması yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait H.G. idaresindeki iş makinesinin motorundan alev çıktı.

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