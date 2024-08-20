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        Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası

        Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:26 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:26
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        Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki araç sürücülerine para cezası
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        Bursa'da yolu kapatan düğün konvoyundaki 2 aracın sürücüsüne toplam 4 bin 200 lira para cezası uygulandı.

        Araçlardan inip oynayan konvoydaki kişilerin yolu kapatarak trafik güvenliğine aykırı hareket etmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

        Polis ekipleri, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde olduğu anlaşılan söz konusu araçların plakalarını belirledi.

        Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya zarar verecek şekilde kullanmak, kavşaklarda aracın motorunu durdurmak, trafik güvenliği ile ilgili hususlara uymamaktan sürücüler A.G. ile A.S'ye toplamda 4 bin 200 lira para cezası verildi. Ayrıca iki sürücünün de psikoteknik değerlendirme raporu alınması için sürücü belgelerine el konuldu.

        Öte yandan A.G. isimli sürücünün arandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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