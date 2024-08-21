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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:20
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        Bursa Valisi Erol Ayyıldız görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünden Bursa Valiliğine atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı.

        Vali Ayyıldız, Bursa Valiliği binasında kurum müdürleri ve valilik personelince karşılandı.

        Bursa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bursa Valiliğine atanan Valimiz Sayın Erol Ayyıldız, görevine başladı." ifadesi kullanıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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