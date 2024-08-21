Mudanya'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekiplerin, özellikle okulların açılmasına kısa bir süre kala gençleri uyuşturucu bağımlılığına sürükleyen kişilere karşı günün 24 saati takibini sürdürdüğü bildirildi.

Bir süre sonra durdurulan A.S.B'nin üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde toplam 7,81 gram esrar bulundu.

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