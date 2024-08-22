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        Bursa'da taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık koşusu yapıldı

        Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:59
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        Bursa'da taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık koşusu yapıldı
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        Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu.

        Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk Caddesi'nde koşunun başlangıç noktasında yaptığı konuşmada, bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

        Taksicilerin daha güvenli ve konforlu çalışması için gereken şartları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Yakın zamanda Bursa'daki taksilerimizin içine kamera konulacak. Aynı zamanda araçlarımıza takip sistemi ve panik butonu bağladık. Panik butonlarıyla bundan sonra herhangi bir olayda emniyet ekiplerimizle hızlıca müdahale edeceğiz." dedi.

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de her türlü şiddetin karşısında olduklarını dile getirdi.

        Taksicilerin, ülkenin en önemli esnaflarından olduğunu kaydeden Bilgit, "Bu iş bir taraftan da kamu görevidir. Çünkü bizim çocuklarımıza, eşlerimize hizmet ediyorlar ve kendimizi güvenli bir şekilde onlara teslim edebiliyoruz." diye konuştu.

        Milli atlet Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı'nın katılımıyla gerçekleşen koşu, 16 kilometre sonra Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde sona erdi.

        Mudanya ilçesinde mayıs ayında bir müşterisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan taksici Yunus Emre Yüksel de koşunun başlangıç noktasındaki programa katılarak etkinliğe destek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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