İznik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 149 kök kenevir bitkisini tespit etti. Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.