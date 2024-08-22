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        İznik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

        Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:56
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        İznik'te evinin bahçesinde kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde Ş.A'nın (25) evinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.

        Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 149 kök kenevir bitkisini tespit etti. Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

        Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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