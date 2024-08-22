Bursa'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Polis merkezinde yapılan sorgulamada, 26 farklı dolandırıcılık dosyasından hakkında 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kayseri ve Bursa'da sahte çek vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranma kaydı bulunan C.A'yı takibe aldı.

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