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        Bursa'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'da, 5 ilde 26 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:32
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        Bursa'da dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bursa'da, 5 ilde 26 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Kayseri ve Bursa'da sahte çek vererek dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle aranma kaydı bulunan C.A'yı takibe aldı.

        Şüpheli, ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

        Polis merkezinde yapılan sorgulamada, 26 farklı dolandırıcılık dosyasından hakkında 39 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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