Bursa'da barakadan zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İsmetiye Mahallesi'ndeki barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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