Bursa'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.
Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.
İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli mevkisinde Niyazi Evciman (45) yönetimindeki 41 AAG 539 plakalı hafif ticari araç yol kenarına devrildi.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan Evciman, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Evciman'ın cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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