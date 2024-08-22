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        Bursa'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Bursa'nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:00
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        Bursa'da devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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        Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

        İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli mevkisinde Niyazi Evciman (45) yönetimindeki 41 AAG 539 plakalı hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı araçtan çıkarılan Evciman, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Evciman'ın cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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