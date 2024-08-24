İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Oğuzhan S. (24) idaresindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, Ahmet Akyollu ile Altay caddelerinin kesişiminde kontrolden çıkarak trafik lambası direğine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, ters dönen araçta sürücü ile Nihat İ. (37) ve Adem S. (19) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.
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