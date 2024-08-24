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        İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:02
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        İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin direğe çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Oğuzhan S. (24) idaresindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, Ahmet Akyollu ile Altay caddelerinin kesişiminde kontrolden çıkarak trafik lambası direğine çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada, ters dönen araçta sürücü ile Nihat İ. (37) ve Adem S. (19) yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazaya karışan araç ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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