İnegöl'de direğe çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, ters dönen araçta sürücü ile Nihat İ. (37) ve Adem S. (19) yaralandı.

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