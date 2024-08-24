Bursa'da sokaktaki tartışmada darbedilen genç hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından darbedilen genç, hastanede tedavi altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından darbedilen genç, hastanede tedavi altına alındı.
Hüdavendigar Mahallesi 2. Derebent Sokağı'nda yaşayan Efe O. (23), evde ailesiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı.
Alkollü olduğu iddia edilen Efe O, bir süre geri gelerek ailesiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.
Tartışmayı duyan bir grup, gence müdahale etmek istedi. Kendisini sakinleştirmek isteyen gruba hakaret eden Efe O, bu kişiler tarafından darbedildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Efe O, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, genci darbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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