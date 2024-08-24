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        Bursa'da sokaktaki tartışmada darbedilen genç hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından darbedilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:13
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        Bursa'da sokaktaki tartışmada darbedilen genç hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı kişiler tarafından darbedilen genç, hastanede tedavi altına alındı.

        Hüdavendigar Mahallesi 2. Derebent Sokağı'nda yaşayan Efe O. (23), evde ailesiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı.

        Alkollü olduğu iddia edilen Efe O, bir süre geri gelerek ailesiyle sokak ortasında tartışmaya başladı.

        Tartışmayı duyan bir grup, gence müdahale etmek istedi. Kendisini sakinleştirmek isteyen gruba hakaret eden Efe O, bu kişiler tarafından darbedildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Efe O, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, genci darbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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