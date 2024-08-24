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        Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:27
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        Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otoyolda seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        İzmir-İstanbul seferini yapan bir seyahat firmasına ait Köksal A. idaresindeki otobüs, Büyükbalıklı mevkisinde alev aldı.

        Dumanın fark edilmesinin ardından yol kenarına çekilen otobüsteki 41 yolcu ve sürücü dahil 3 personel dışarı çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangın, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

        Yardım çağrısında bulunulması üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta ve otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının ardından yolcular, jandarma ekiplerince bulundukları yerden alındı. Yolcuların başka bir otobüsle yollarına devam etmeleri sağlandı.

        Alevlerin kısa sürede otobüsü sardığı yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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