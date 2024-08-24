Bursa'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan oyun grupları yandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir çocuk parkında bulunan oyun grupları yandı.
Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki parkta oyun gruplarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, zemindeki kauçuk kaplamaya sıçrayan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de parka gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Parktaki oyun gruplarının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Cep telefonu kamerası kayıtlarında, oyun grupları ve zeminin alevlerle kaplandığı görülüyor.
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