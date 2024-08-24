Bursa'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki parkta oyun gruplarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

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