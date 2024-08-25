Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da devrilen traktör ve römorktaki 6 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ve römorkun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:13 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da devrilen traktör ve römorktaki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, traktör ve römorkun devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Çiftlik Mahallesi'nde H.Ç. yönetimindeki 16 Y 1298 plakalı traktör, kontrolden çıkarak römork ile birlikte devrildi.

        Kazada sürücü ile A.M, S.D, A.T.Ç, A.Ö. ve A.A. yaralandı.

        Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen römorkun altında sıkışan yaralılardan bazıları, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Beşiktaş'tan sol beke sürpriz aday!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'ta açıklamalar
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Kayıp Narin'i arama çalışmalarında son durum: Evin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        Başkentte sağanak sele yol açtı!
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Young Boys 11'i netleşiyor
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Musk'tan Durov'un gözaltına alınmasına tepki
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da sağanak ve dolu; ekinler zarar gördü
        Bursa'da sağanak ve dolu; ekinler zarar gördü
        Traktör devrildi; 1'i ağır, 6 yaralı
        Traktör devrildi; 1'i ağır, 6 yaralı
        Bebeğin karaciğeri ile yaşama tutunan Zeynep, artık çok istediği krakeri de...
        Bebeğin karaciğeri ile yaşama tutunan Zeynep, artık çok istediği krakeri de...
        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Bursa'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da çocuk parkında yangın
        Bursa'da çocuk parkında yangın