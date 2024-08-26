Mudanya'da mutfak yangını söndürüldü

Mudanya Halitpaşa Mahallesi Zeytinevler A Blokta bulunan bir apartmanın üçüncü katında mutfak yangını çıktı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Daireden çıkan dumanları fark eden bina sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bina sakinlerinden bir vatandaş, dumanları fark etmesi üzerine doğalgaz ve elektrik bağlantılarını keserek yangına müdahale etti. Bu hızlı müdahale, olası büyük bir felaketi önledi.