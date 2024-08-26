Bursa'da belirlenen kaçak yapılar yıkıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tespit edilen kaçak yapılar, verilen hukuki sürelerin ardından yıkıldı.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Değirmenönü, Vakıf, Samanlı, Sakarya, Zeyniler, Şirinevler, Çelebimehmet, Hamamlıkızık ve Millet Mahallesi'nde bulunan 15 kaçak yapının yıkıldığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada Nisan ayından bu yana tespit edilen toplam 59 yapının yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini aktardı.

Hazine ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapılarla mücadele etmeye büyük bir kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "İnsanlarımızın can güvenliğini riske atacak, şehir kimliğine zarar verecek yapılaşmaya hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Göreve geldiğimizden bu yana 950 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz bundan sonra da artarak devam edecek." ifadesini kullandı.