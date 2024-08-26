Bursa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 3 kişi silahla yaralandı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamaya çalışıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.