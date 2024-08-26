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        Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 26.08.2024 - 22:59
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        Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, silahla ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

        Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama olayının şüphelisi olduğu belirlenen Davut S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan Davut S, Gemlik'e getirildi. Zanlı Davut S'nin polise verdiği ifadede, alacaklı olduğu İ.K'yi korkutmak amacıyla ona doğru tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Yaralanan 3 kişinin tedavileri ise hastanede sürüyor.

        Eşref Dinçer Mahallesi Bayındır Sokağı'nda dün akşam silahla açılan ateş sonucu İ.K. ve olay yerinde bulunan 2 kişi yaralanmış, yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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