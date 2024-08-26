Bursa'da 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Yenişehir ilçesinde gözaltına alınan Davut S, Gemlik'e getirildi. Zanlı Davut S'nin polise verdiği ifadede, alacaklı olduğu İ.K'yi korkutmak amacıyla ona doğru tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama olayının şüphelisi olduğu belirlenen Davut S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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