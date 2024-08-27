İnegöl'de kaybolan kişi, meyve bahçesinde ölü bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınmayan kişinin cesedine ulaşıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra haber alınmayan kişinin cesedine ulaşıldı.
İlçeye bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde evinden ayrılan Rahmi Öztürk'ün (60) yakınları, geri dönmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.
İhbarın ardından jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Çalışmaların başlamasının ardından kısa süre sonra bir meyve bahçesinde Öztürk'ün cansız bedeni bulundu.
Ceset, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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