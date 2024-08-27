İnegöl'de kaybolan kişi, meyve bahçesinde ölü bulundu

İhbarın ardından jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve ANDA Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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