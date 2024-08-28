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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 08:36 Güncelleme: 28.08.2024 - 08:39
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Z.A.K'nin Hocahasan Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Bu kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 750 adet uyuşturucu hap, 2 adet telefon ile suç geliri olduğu değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alının zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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