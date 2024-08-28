Bursa'da zeytinliğe devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Cihangir Gündağ (21) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Gemlik-Armutlu kara yolunda kontrolden çıkarak zeytinlik alana devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, araçtan savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cansız bedeni, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Araçta bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından aynı hastanede tedaviye alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.