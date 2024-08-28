Bursa'da polisin "huzur" uygulamalarında aranan 8 kişi yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" uygulamalarında biri firari hükümlü olmak üzere aranan 8 kişi yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğince, polis merkezi ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin desteğiyle yaptıkları uygulamada 2 bin 155 kişi ve 164 aracın bilgilerini sorguladı.

Uygulamada, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde cinayetten, Zonguldak'ta hırsızlıktan aranan 2 şüphelinin yanı sıra 8 ay ile 3 yıl 4 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmakta 5, kaçak sigaradan bir, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefetten 3, gasp ve yağmada 2, hırsızlıktan 4, idari suçlardan 4 kişi, diğer suçlardan 10 kişi yakalandı, bir kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

Uygulamada, 3 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör, 16 adet fişek, 750 adet uyuşturucu hap, 65,57 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 60 bin 200 lira ve 600 avronun yanı sıra 1170 adet bandrolsüz kaçak sigara, 2 motosiklet, şarjlı matkap, sunta kesme makinesi ele geçirildi.