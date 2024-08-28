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        Bursa'da anne ile bebeğinin panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol kenarında bebek arabasındaki bebeği ile yürüyen kadın, hızla gelerek üzerine savrulan panelvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 28.08.2024 - 14:56
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        Bursa'da anne ile bebeğinin panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yol kenarında bebek arabasındaki bebeği ile yürüyen kadın, hızla gelerek üzerine savrulan panelvanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        İlçeye bağlı İsabey Mahallesinde meydana gelen kazada, hızla geldiği görülen panelvan araç, bu sırada yol kenarında bebek arabasındaki bebeğiyle yürüyen kadının üzerine doğru savruldu.

        Kadın son anda hamle yaparak hem bebeğini hem kendini kurtarırken, savrulmaya devam eden panelvan karşı yönden gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.

        Kazayı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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