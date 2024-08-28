Bursa'da anne ile bebeğinin panelvanın altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada

Kadın son anda hamle yaparak hem bebeğini hem kendini kurtarırken, savrulmaya devam eden panelvan karşı yönden gelen hafif ticari araca çarparak durabildi.

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