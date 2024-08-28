Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Karapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgede orman bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan bir helikopter ile karadan ise 8 araç 25 personelle yangına müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.
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