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        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:11
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        Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
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        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Eğerce ile Esence mahalleleri arasındaki sahilde ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesedinin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.

        Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Bu arada, kayıp 2 arkadaşı arama çalışması Armutlu ilçesi ile Mudanya'nın Trilye Mahallesi açıklarında 4'üncü gününde devam ediyor.

        İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de katıldığı arama tarama çalışmalarında dronlardan da yararlanılıyor.

        Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bahse konu kanoya ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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