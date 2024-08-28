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        Bursa'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 28.08.2024 - 20:22
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        Bursa'da bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü.

        İpekyolu Mahallesi'nde S.K. ile oğlu A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, babasını bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden S.K'nin cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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