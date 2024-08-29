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        Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

        İnegöl'de oğluyla kavga eden kişinin bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 02:14 Güncelleme: 29.08.2024 - 02:14
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        Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi
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        İnegöl'de oğluyla kavga eden kişinin bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde yaşan Cihangir A. (51) ile oğlu Ufuk A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin birbirini darbettiği öğrenildi.

        Bir süre sonra Cihangir A.'yı hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Cihangir A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Polis, Cihangir A.'nın oğlu Ufuk A.'yı gözaltına aldı.

        Cihangir A'nın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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