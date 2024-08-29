Bursa'da oğluyla kavga ettikten sonra fenalaşan kişi yaşamını yitirdi

Bir süre sonra Cihangir A.'yı hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Cihangir A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde yaşan Cihangir A. (51) ile oğlu Ufuk A. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin birbirini darbettiği öğrenildi.

İnegöl'de oğluyla kavga eden kişinin bir süre sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu gözaltına alındı.

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