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        Mudanya Kitap Fuarı'nda "Mudanya'da Turizmin Geleceği" söyleşisi yapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından "Değişim" temasıyla düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı'nda, "Mudanya'da Turizmin Geleceği" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:24 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:30
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        Mudanya Kitap Fuarı'nda "Mudanya'da Turizmin Geleceği" söyleşisi yapıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından “Değişim” temasıyla düzenlenen 6. Mudanya Kitap Fuarı’nda, “Mudanya’da Turizmin Geleceği” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

        Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş’in moderatörlüğündeki söyleşiye, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar katıldı.

        Prof. Dr. Şahin, Mudanya’nın tarihsel ve kültürel değerlerini vurgulayarak, ilçenin 4 yerleşime ev sahipliği yapan nadir bölgelerden olduğunu belirtti.

        Özaslan, Mudanya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için gerekli altyapının hazırlanması gerektiğini ifade etti ve İznik ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca Özaslan, Mudanya’nın UNESCO ile özdeşleşmesi için festivaller düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

        Buğra Küçükkayalar ise Bursa’da turizmin gelişimi için gastronomi, tarım ve sanayi gibi alanlarda etkinliklere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

        Turizmde yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümün önemine vurgu yapan Küçükkayalar, kamu ve özel sektör işbirliğinin gerekliliğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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