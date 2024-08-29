Orhangazi'de kahvehaneye kumar baskınında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İşletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, para karşılığı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise kişi 6 bin 425'er lira para cezası uygulandı.

İş yerinde yapılan aramalarda 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 pul ve 143 bin 500 lira ele geçirildi.

İhbarı değerlendiren ekipler, fiziki takibin ardından bu iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.