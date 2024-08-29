Bursa'da 17 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yapılan sorgulamasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Şafak D, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Zafer Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

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