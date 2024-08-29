Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden 30 Ağustos Zafer Bayramı ziyaretleri

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kamu yararına çalışan yükümlülerle Pınarbaşı Şehitliği'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğinin Bursa şubeleri ziyaret edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği yöneticilerinin rehberliğinde yerleşkedeki müze gezildi. Konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, tüm şehit ve gazilerimize dua edildi.