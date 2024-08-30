Bursa'da çaldığı motosikletle metruk binada yakalanan hırsız tutuklandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çaldığı motosikleti saklamaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çaldığı motosikleti saklamaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelinin K.E. (36) olduğunu belirledi.
Çeşitli suçlardan 36 kaydı bulunan zanlı, çaldığı başka bir motosikleti metruk binada saklamaya çalışırken ekiplerce gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
K.E'nin çaldığı motosikletlerle kaçtığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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