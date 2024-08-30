Bursa'da minikler "Okul Öncesi Çocuk Şenliği"nde hem öğrendi hem eğlendi

Milli Eğitim Bakanlığının tüm illerde ilk kez düzenlediği okul öncesi etkinlikleri kapsamında Bursa’da öğrencilere yönelik “Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği” düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki Bursa Okul Öncesi Çocuk Şenliği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla Nilüfer Anaokulu’nda gerçekleştirildi.

Programdaki konuşmasında okul öncesi eğitimin önemine vurgu yapan Genel Müdür Savaşçı, şunları kaydetti:

"Okul öncesi eğitim şenlikleri, etkinlikleri bizim için çok önemli. Çünkü okulun ilk adımı, örgün eğitime ilk geçiş okul öncesi eğitimi. Bugün okula ilk adımlarını attılar. Pazartesi günü oyun eğitimleri başlayacak. Biz bu çocukları sadece eğitmeyeceğiz. Onların aklıselim, kalbiselim, zevkiselim bireyler olarak yetişmelerini destekleyeceğiz. Burada emeği geçen herkesi, dokunduğu yeri güzelleştiren tüm öğretmenlerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu ise yeni müfredat çalışmasında çocuğun dört duvar arasında değil daha çok sosyal hayatın içinde becerilerle varoluşunu tamamlamasının öngörüldüğünü belirtti.